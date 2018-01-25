Хамитов: опыт экс-менеджера "Салавата Юлаева" Вайсфельда поможет ему найти новую работу

УФА, 25 января. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов призвал журналистов не драматизировать ситуацию с расторжением контракта между уфимским хоккейным клубом "Салават Юлаев" и генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. Руководитель республики считает, что профессиональные качества помогут ему найти новое место работы.

"Поблагодарили генерального менеджера за работу. Человек опытный, наверняка найдет следующее место работы", - сказал Хамитов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил, что Вайсфельд покинул свой пост. Позже Хамитов пояснил, что такое решение соответствует плану по реорганизации клуба, который предполагал упразднение этой должности. По словам главы республики, теперь работа по поиску новых игроков и подписанию контрактов будет осуществляться скаутским направлением, также эти задачи будут возложены на руководство клуба - генерального и спортивного директоров. Сэкономленные деньги, по словам Хамитова, будут направлены на развитие молодежного и детского спорта.

"Салават Юлаев" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги.