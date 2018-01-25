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Хамитов: результаты ХК "Салават Юлаев" далеки от поставленных задач

Спорт
25 января, 16:34 UTC+3 УФА УФА 25, января. /ТАСС

Глава Башкирии считает, что команда могла обеспечить место в плей-офф еще месяц назад

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УФА, 25 января. /ТАСС/. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" демонстрирует результаты, которые не соответствуют поставленным высоким задачам. Такое мнение высказал в четверг журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов.

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"В этом году наша команда выступает не так, как нам хотелось бы, и на сегодняшний день еще не решила полностью задачу попадания в плей-офф. Я считаю, что результаты пока еще далеки от тех, которые мы ставили перед этим клубом", - отметил он.

В частности Хамитов считает, что команда могла обеспечить место в плей-офф еще месяц назад. "Месяц назад надо было решить задачу попадания в плей-офф, а не сегодня, не ждать теперь оставшихся двух игр. С таким составом, с таким финансированием, с таким квалифицированным тренерским коллективом все это надо было решать раньше", - сказал глава Башкирии, пожелав спортсменам побед в предстоящих играх.

После 54 проведенных матчей "Салават Юлаев" с 87 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

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