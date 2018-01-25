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Имя футбольного тренера Ахалкаци присвоено одной из улиц Тбилиси

Спорт
25 января, 16:36 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла

На церемонии выступили спортивный комментатор и тренер Джамлет Хухашвили, а также бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе

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ТБИЛИСИ, 25 января. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Имя выдающегося в прошлом тренера тбилисского "Динамо" и первого президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Нодара Ахалкаци присвоено одной из улиц столицы Грузии. Об этом сообщил председатель сакребуло (орган самоуправления города) Тбилиси Георгий Ткемаладзе на церемонии открытия улицы.

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Ткемаладзе назвал "символичным и примечательным то, что имя выдающегося тренера Ахалкаци присвоено улице, расположенной около тренировочной базы футбольного клуба "Динамо".

На церемонии выступили спортивный комментатор и тренер Джамлет Хухашвили, бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе, бывший форвард местного "Динамо" и сборной СССР Владимир Гуцаев, президент тбилисского "Динамо" Роман Пипия, представители общественности, видные деятели культуры и спорта Грузии.

Ахалкаци родился 2 января 1938 года в Тбилиси, он играл в местных командах СКА и "Локомотив", в период с 1966-го по 1970 год был тренером "Локомотива", затем - руководителем отдела футбола Спорткомитета Грузии, в 1976-83 и 1985-86 гг. возглавлял тбилисское "Динамо", в 1982 году вместе с Константином Бесковым и Валерием Лобановским был тренером сборной СССР на чемпионате мира в Испании.

Под руководством Ахалкаци "Динамо" завоевало Кубок обладателей кубков европейских стран (1981), стало чемпионом СССР (1978) и дважды обладателем Кубка СССР (1976, 1979), серебряным призером чемпионата страны и трижды бронзовым. С февраля 1990 года до января 1998-го Ахалкаци был президентом Федерации футбола Грузии. В 2008 году ФИФА и УЕФА наградили Ахалкаци орденами организаций "За особый вклад в развитие футбола".

Ахалкаци скончался 24 января 1998 года в возрасте 60 лет.

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