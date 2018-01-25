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Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК объяснение по неприглашению россиян на ОИ

Спорт
25 января, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Президент Международного союз биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что опечален решением о неприглашении Антона Шипулина на Игры-2018

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Глава IBU Андрес Бессеберг

Глава IBU Андрес Бессеберг

© EPA/MARTIN SCHUTT

ТАСС, 25 января. Руководители ведущих международных федераций по зимним видам спорта подписали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием предоставить объяснение по неприглашению ряда российских спортсменов к участию в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом президент Международного союз биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил норвежскому телеканалу NRK.

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По словам Бессеберга, главы всех федераций, входящих в Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта, подписали письмо. "Я думаю, это слишком просто исключать действующих спортсменов лишь на основании их участия в Олимпиаде 2014 года в Сочи, поэтому я хотел бы серьезно поставить этот вопрос на обсуждение, - сказал глава IBU. - Мы запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян, поскольку в этом списке присутствуют ведущие спортсмены многих видов спорта".

"Это сомнительная причина не приглашать спортсменов только из-за участия в Играх-2014, если нет доказательств их вины, - добавил он. - Все же мы стремимся избегать наказания чистых спортсменов, поскольку мы ответственны за их защиту".

Бессеберг заявил, что опечален решением о неприглашении чемпиона ОИ-2014 Антона Шипулина на Игры-2018. "Если у вас нет четких доказательств его вины, то это печально, - отметил функционер. - IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг- пробы".

В Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта входят IBU, Международная федерация бобслея и скелетона, Международная федерация керлинга, Международная федерация хоккея, Международный союз конькобежцев, Международная федерация санного спорта, Международная федерация лыжного спорта.

Ранее стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, многократные чемпионы мира по конькобежному спорту Павел Кулижников, Денис Юсков, олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ксения Столбова.

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