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Беккер попросил общественность помочь найти потерянные кубки турниров Большого шлема

Спорт
25 января, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

В заявлении 50-летнего бывшего теннисиста отмечается, что он не в состоянии вспомнить, где находятся кубки с победных турниров

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Борис Беккер

Борис Беккер

© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 25 января. Бывший теннисист Борис Беккер обратился к общественности с просьбой помочь ему найти кубки победителя турниров серии Большого шлема. У бывшей первой "ракетки" мира, выигравшего шесть таких турниров, на данный момент, как сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, находится лишь один подобный такой трофей - за победу на Открытом чемпионате США.

Остальные - три за победу на Уимблдонском теннисном турнире и два за триумф на Открытом чемпионате Австралии - он потерял, и не имеет ни малейшего представления, где они могут находиться.

"Господин Беккер не в состоянии вспомнить, где они находятся", - говорится в совместном заявлении 50-летнего теннисиста и его попечителей. Федерации тенниса Германии, Англии, США и Австралии, а также Международный зал теннисной славы сообщили, что у них этих кубков нет.

В июне Верховный суд Лондона признал Беккера банкротом после того, как тот не сумел погасить задолженность частным банкирам Arbuthnot Latham&Co в размере почти 10 млн фунтов ($13 млн). К подобной ситуации одного из самых богатых спортсменов мира, заработавшего почти 35 млн фунтов ($46 млн), привели расходы на развод, экстравагантный образ жизни и неудачные бизнес-проекты.

Отмечается, что теперь кубки ему просто необходимы, чтобы расплатиться с долгами. "В настоящее время мы пытаемся отыскать и вернуть потерянные кубки за победы Беккера в Открытом чемпионате Австралии и Уимблдонском турнире", - приводит Би-би-си слова представителя лондонской финансовой консультационной компании Smith & Williamson. Фирма продолжает изучать "различные возможные источники возмещения долга", касающиеся в том числе имущества в Великобритании и за рубежом, добавил он.

За свою карьеру Беккер выиграл 64 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), завоевав 49 титулов в одиночном разряде и 15 - в парном. В 1992 году в составе сборной Германии он стал олимпийским чемпионом в парном разряде. Профессиональную карьеру теннисиста Беккер завершил в 1999 году, в общей сложности немец провел 1317 матчей в одиночном и парном разрядах, в которых одержал 967 побед. За годы выступлений спортсмен заработал более $25 млн призовых.

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