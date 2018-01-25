Количество весовых категорий на турнире по борьбе имени Ивана Ярыгина увеличено до 10

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Количество весовых категорий на XXIX международном турнире по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина, который пройдут в Красноярске с 26 по 28 января, будет увеличено с восьми до 10. Об этом в четверг сообщил журналистам и. о. министра спорта региона Сергей Алексеев.

"Впервые в турнире будет 10 весовых категорий, как среди мужчин, так и женщин. Ранее было восемь весовых категорий. В соревнованиях примут участие более 380 спортсменов из 21 страны", - рассказал Алексеев.

В составе сборной России будет 16 спортсменов из Красноярского края - шесть мужчин и десять женщин. "На турнире будут представлены очень сильные сборные США и Кубы, женская команда Японии, это главные конкуренты сборной России", - добавил Алексеев.

По его словам, турнир рейтинговый и набранные очки будут учитываться при посеве на международных соревнованиях. Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.