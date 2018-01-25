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Систему подготовки футболистов планируют создать в Ростовской области в течение двух лет

Спорт
25 января, 17:04 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 25, января. /ТАСС

По завершении чемпионата мира стадион "Ростов-Арена" будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня

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"Ростов-Арена"

"Ростов-Арена"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассчитывает, что в течение двух лет в регионе будет создана система подготовки футболистов. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

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"После чемпионата мира по футболу мы будем иметь пять новых полей, хорошие базы, мы начнем предметнее заниматься новой базой [футбольной] команды "Ростов". Я предполагаю, что мы создадим в течение примерно двух лет систему подготовки футболистов, начиная от детей во дворах и завершая спортом высших достижений. И вот эту цепочку надо сформировать", - сказал он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Ростов-на-Дону, Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Екатеринбург и Сочи.

Стадион "Ростов-Арена", где в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала, возводится в левобережной зоне города. Поле стадиона будет покрыто натуральным газоном, оснащено системами дренажа, полива и жидкостного обогрева.

По завершении чемпионата мира стадион "Ростов-Арена" будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. При этом вместимость арены будет снижена с 45 000 до 37 868 мест.

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