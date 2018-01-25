Минское "Динамо" обыграло "Слован" в матче КХЛ

ТАСС, 25 января. Минское "Динамо" со счетом 3:2 одержало победу над "Слованом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Евгений Ковыршин (32-я минута), Данила Карабань (44) и Куинтон Хауден (45). За гостей отличился Марек Гецл (11) и Михал Ржепик (45).

"Слован" потерпел третье поражение подряд и располагается на предпоследнем (12-м) месте в турнирной таблице Западной конференции с 55 очками. Минское "Динамо" находится на 10-м месте с 70 очками. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Слован" на выезде встретится с "Витязем" 27 февраля, "Динамо" в тот же день дома сыграет с рижским "Динамо".