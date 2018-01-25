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CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ-2016 американского бегуна Робертса

Спорт
25 января, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Запрещенное вещество пробенецид попало в организм спортсмена через поцелуй девушки

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Гил Робертс

Гил Робертс

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 25 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию Всемирного антидемпингового агентства (WADA) на решение Американской арбитражной ассоциации по бегуну Гилу Робертсу. Об этом сообщает пресс-служба (CAS).

В марте 2017 года в допинг-пробе Робертса было обнаружено запрещенное вещество пробенецид. Чемпион Олимпиады-2016 в эстафете 4х100 м заявил, что оно попало в его организм через поцелуй девушки, которая из-за инфекции синуса использовала препарат с содержанием пробенецида. По словам легкоатлета, он не подозревал, что запрещенное вещество может передаться через поцелуй. В итоге Американская арбитражная ассоциация отказалась накладывать на спортсмена дисквалификацию.

WADA выразило несогласие с решением ассоциации и подало апелляцию в CAS, который не нашел оснований для дисквалификации спортсмена, поскольку "небольшое количество обнаруженного пробенецида не могло повлиять на результаты спортсмена".

Робертс также является чемпионом мира 2012 года в помещении в эстафете 4х100 м.

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