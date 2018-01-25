CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ-2016 американского бегуна Робертса

ТАСС, 25 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию Всемирного антидемпингового агентства (WADA) на решение Американской арбитражной ассоциации по бегуну Гилу Робертсу. Об этом сообщает пресс-служба (CAS).

В марте 2017 года в допинг-пробе Робертса было обнаружено запрещенное вещество пробенецид. Чемпион Олимпиады-2016 в эстафете 4х100 м заявил, что оно попало в его организм через поцелуй девушки, которая из-за инфекции синуса использовала препарат с содержанием пробенецида. По словам легкоатлета, он не подозревал, что запрещенное вещество может передаться через поцелуй. В итоге Американская арбитражная ассоциация отказалась накладывать на спортсмена дисквалификацию.

WADA выразило несогласие с решением ассоциации и подало апелляцию в CAS, который не нашел оснований для дисквалификации спортсмена, поскольку "небольшое количество обнаруженного пробенецида не могло повлиять на результаты спортсмена".

Робертс также является чемпионом мира 2012 года в помещении в эстафете 4х100 м.