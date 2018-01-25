Колобков поздравил студентов с Татьяниным днем на катке в парке Горького в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Татьяниного дня, которое прошло на катке в парке Горького в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо Колобкова, в церемонии приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, депутат Госдумы Светлана Журова и глава Москомспорта Николай Гуляев.

"Это замечательный праздник, и я рад, что собралось так много людей. Спорт объединяет, и я думаю, что подобные праздники и мероприятия станут доброй традицией. Я поздравляю всех студентов с сегодняшним праздником, и особенно тех, кто выбрал спортивный путь", - сказал Колобков.

"Молодежь - это самая активная часть населения. Пожелаю всем активно заниматься спортом, потому что нам необходимо здоровое поколение", - сказала Журова.

Вход для студентов и посетительниц с именем Татьяна был свободным. Участники праздника получили уникальную возможность задать вопросы почетным гостям, а также сделать с ними памятную фотографию.

25 января в России отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. 25 января императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, с тех пор студенты отмечают этот день как свой праздник.