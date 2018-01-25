Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков поздравил студентов с Татьяниным днем на катке в парке Горького в Москве

Спорт
25 января, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Помимо министра спорта, на мероприятии присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец, депутат Госдумы Светлана Журова и глава Москомспорта Николай Гуляев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Татьяниного дня, которое прошло на катке в парке Горького в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо Колобкова, в церемонии приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, депутат Госдумы Светлана Журова и глава Москомспорта Николай Гуляев.

"Это замечательный праздник, и я рад, что собралось так много людей. Спорт объединяет, и я думаю, что подобные праздники и мероприятия станут доброй традицией. Я поздравляю всех студентов с сегодняшним праздником, и особенно тех, кто выбрал спортивный путь", - сказал Колобков.

"Молодежь - это самая активная часть населения. Пожелаю всем активно заниматься спортом, потому что нам необходимо здоровое поколение", - сказала Журова.

Вход для студентов и посетительниц с именем Татьяна был свободным. Участники праздника получили уникальную возможность задать вопросы почетным гостям, а также сделать с ними памятную фотографию.

25 января в России отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. 25 января императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, с тех пор студенты отмечают этот день как свой праздник.

Смотрите также

Голодец отметила рост числа студентов-инженеров и медиков в России

В регионах России отмечают День студента

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
5
Умерла певица Людмила Сенчина
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама