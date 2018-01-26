Баскетболистки УГМК обыграли итальянский "Скио" в матче Евролиги

ТАСС, 26 января. Женский баскетбольный клуб УГМК со счетом 68:55 одержал победу над итальянским "Скио" в выездном матче группового этапа Евролиги.

Самыми результативными игроками встречи стали центровая "Скио" Изабель Якубу и форвард команды из Екатеринбурга Майа Мур, набравшие по 15 очков.

УГМК с 10 победами занимает второе место в группе В, "Скио" располагается на четвертой строчке, одержав семь побед. В четвертьфинал Евролиги выходят по четыре лучшие команды из двух групп, пятая и шестая команды отправятся в плей-офф Еврокубка.

В заключительном матче группового турнира УГМК на выезде сыграет с французским "Монпелье" 31 января.