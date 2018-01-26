"Барселона" обыграла "Эспаньол" и пробилась в полуфинал Кубка Испании по футболу

ТАСС, 26 января. "Барселона" дома победила "Эспаньол" со счетом 2:0 в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Мячи забили Луис Суарес (9-я минута) и Лионель Месси (25). На 68-й минуте встречи на поле в составе "Барселоны" вышел бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, приобретенный в текущее трансферное окно у английского "Ливерпуля" за €160 млн.

Первый матч, который прошел 17 января, завершился победой "Эспаньола" со счетом 1:0. Таким образом, в полуфинал соревнований по сумме двух матчей вышел действующий победитель турнира - "Барселона".

Определились все полуфиналисты Кубка Испании, ранее в эту стадию турнира вышли "Валенсия", "Севилья" и "Леганес", победивший по сумме двух встреч мадридский "Реал". Жеребьевка 1/2 финала пройдет в пятницу.