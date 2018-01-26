Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Антипов одержал третью победу подряд на шахматном фестивале в Гибралтаре

Спорт
26 января, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Он находится в числе семи лидеров турнира

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 января. Российский гроссмейстер Михаил Антипов обыграл Антоанету Стефанову из Болгарии в третьем туре шахматного фестиваля, который проходит в Гибралтаре.

Сергей Григорянц оказался сильнее Франческо Сониса (Италия), Никита Витюгов - Аниты Гары (Венгрия), Даниил Дубов - Петера Ломберса (Нидерланды), Владимир Епишин - Флавио Переса (Франция), Валентина Гунина - Рольфа Бергстрёма (Швеция). Андрей Есипенко сыграл вничью с Валентином Драгневым (Латвия), Александр Мотылев - с Пиа Крамлинг (Швеция), Павел Трегубов - с Лансом Хендерсоном де ла Фуэнте (Испания), Екатерина Лагно - с Адамом Козаком (Венгрия), Александра Костенюк - с Клаусом де Франческо (Германия). Григорий Опарин проиграл Нино Бациашвили (Грузия), Александра Горячкина - Максиму Вашье-Лаграву (Франция), Юрий Горячкин - Никласу Хушенбету (Германия), Анастасия Парамзина - Ноэлю Штудеру (Швейцария).

После трех туров семеро шахматистов одержали по три победы, среди них Антипов. На пол-очка меньше набрали 25 шахматистов, в том числе Есипенко и Григорянц.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Умерла певица Людмила Сенчина
5
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
6
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
7
Биография народной артистки РФ Людмилы Сенчиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама