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Габулов помог "Брюгге" одержать победу в своем втором матче за клуб

Спорт
26 января, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Российский голкипер пропустил два мяча от "Остенде", встреча завершилась со счетом 3:2

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ТАСС, 26 января. "Брюгге" победил "Остенде" со счетом 3:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Бельгии по футболу.

Российский вратарь Владимир Габулов провел второй официальный матч за "Брюгге", в компенсированное время он получил желтую карточку за затяжку времени.

В своем первом матче 21 января Габулов также пропустил два мяча, тогда "Брюгге" сыграл вничью с "Антверпеном" - 2:2.

"Брюгге" с 57 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте "Шарлеруа" на 12 баллов. В следующем туре "Брюгге" сыграет 28 января в гостях с "Гентом".

Габулов перешел в "Брюгге" из тульского "Арсенала" 3 января, подписав контракт на 1,5 года. Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА и бронзовым призером чемпионата Европы со сборной России.

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