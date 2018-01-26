Скорович: задачей сборной России по мини-футболу является победа на чемпионате Европы

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Тренерский штаб сборной России по мини-футболу ставит максимальные задачи перед командой на чемпионате Европы в Словении. Об этом на пресс-конференции сообщил старший тренер команды Сергей Скорович.

Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.

"От нас всегда ждут побед, мы это заслужили своей историей, потому что всегда боролись за самые высокие места и ставили максимальные задачи. Мы должны побеждать, мы не то чтобы устали от финалов, но надо побеждать. Мы счастливы, что успешно выступаем на чемпионатах Европы и мира, но нам недостает титулов, их не хватает российскому мини-футболу. Мы трудимся чтобы поднять кубок Европы над головой - задача стоит стать чемпионом", - сказал Скорович.

"Все наши мысли только о Евро, и мы, и все остальные ждут от нас победы. Все спортсмены живы и здоровы, у нас нет травм; да, состояние у игроков разное, у кого-то были травмы, но с медицинским штабом мы проводим диагностику игроков и корректируем наши действия. У кого-то больше работы на скорость, у кого-то на выносливость - у каждого спортсмена индивидуальная подготовка", - заявил старший тренер команды.

Скорович также отметил, что турнир будет тяжелым для команд из-за небольших пауз между матчами. "Пять матчей за 12 дней - это очень затратно физически. Чемпионаты мира намного длиннее, там паузы между играми больше, а здесь сроки сжаты. Но все команды находятся в одинаковых условиях", - сказал он.

Сборная России будет играть в агрессивной манере

Старший тренер сборной отметил, что команда будет играть в агрессивный футбол. "Мы играем в агрессивной манере, прессингуем, наши спортсмены нацелены на это, и их сложно перестроить на позиционную оборону", - отметил Скорович.

Соперниками сборной России в группе B станут команды Польши и Казахстана. На групповом этапе каждая сборная проведет по два матча, после чего две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала. 30 января сборная России сыграет с командой Польши, 3 февраля - со сборной Казахстана.

"На чемпионате Европы много сильных команд - Италия, Испания, Сербия - турнир скоротечный, поэтому кто физически лучше подготовлен, тот и имеет преимущество", - добавил Скорович.

Почетный президент Ассоциации мини-футбола России Семен Андреев из всех потенциальных соперников сборной России выделил сербов. "Трудная команда у сербов, она волевая, атлетичная, настроенная на победу. С ними нелегко играть - всегда возникает вопрос, как их победить, тем более они нас хорошо знают. Сборная Испании тоже сложный соперник - он в числе самых опасных", - заявил Андреев.

За сборную России на чемпионате Европы может сыграть испанец Эскердинья, который недавно получил российский паспорт. Старший тренер команды отметил, что адаптация новичка проходит хорошо. "Эскердинья хорошо влился в коллектив, есть ощущение, что он там был всегда. Многим он знаком по "Дине", поэтому не возникло никакого дискомфорта и не нужно было время на адаптацию. Уровень игрока очень высок, он выполняет все требования и гармонично вошел в коллектив", - сказал Скорович.

Последний чемпионат Европы в старом формате

Чемпионат Европы в Словении в последний раз пройдет в старом формате. С 1999 года турнир проводится каждые два года, но с 2022-го формат будет изменен - пауза между чемпионатами будет составлять четыре года, а число участников увеличится с 12 до 16 сборных. Андреев связывает изменения формата турнира с приходом на пост президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александра Чеферина в 2016 году.

"Значимость чемпионата Европы для развития мини-футбола очень велика, надо заметить, что наша ассоциация мини- футбола была активным сторонником проведения этих чемпионатов. В период правления Мишеля Платини футзал оказался в стороне, приятно, что сегодня у УЕФА другая позиция. Здесь есть большие сдвиги, в скором времени чемпионаты Европы получат новый всплеск, а только хороший европейский чемпионат является импульсом к развитию национальных первенств", - сказал Андреев.

Судейский вопрос

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев отметил, что на предстоящим чемпионате Европы надеется на объективное судейство и выразил надежду на помощь со стороны исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, который занимает пост главы комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу.

"Надеюсь, что правление Алаева позволит относиться трепетнее к национальной сборной России и соблюдать все регламенты, ведь Россия всегда находится под непростым судейством. На чемпионатах мира оно может быть и более благосклонным к нашей команде, но здесь руководитель судейского корпуса - испанец, поэтому конфликт интересов налицо. Он назначает судей, и могут быть какие-то симпатии, кто бы что не говорил о честной игре, но система фолов позволяет заранее продумывать, кто выйдет в полуфинальные и финальные матчи. Надеюсь, позиция Алаева стабилизирует шансы, и наша команда не будет страдать от субъективного судейства, Алаев уже заверил нас, что он будет принимать участие в открытии чемпионата и возьмет под контроль блок судейства", - сказал Алиев.

"В российском мини-футболе нет допинга"

"На всех крупных форумах наши спортсмены, как и все, проходят допинг-контроль - от двух до пяти футболистов после матча сдают допинг-пробы, - отметил Алиев. - На протяжении 30 лет у нас не было ни одного случая употребления допинга, его и не возникнет - тренерский штаб контролирует этот процесс, мы также находимся в контакте с клубными врачами. Футболисты не пользуются никакими таблетками, мазями и так далее без согласования с доктором", - сказал Алиев.

"У нас есть жесткий протокол - после каждого тура расширенная карта по каждому спортсмену, где описаны все травмы и препараты, которыми пользуется игрок, клубные врачи отправляют в сборную. Никто не заинтересован в использовании непроверенных препаратов, а мы полностью доверяем нашему врачу. Надеюсь, все допинг-пробы будут отрицательными", - добавил Алиев.