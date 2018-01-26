Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Литвы Черных

ТАСС, 26 января. Московский футбольный клуб "Динамо" подписал соглашение с полузащитником сборной Литвы Федором Черных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях контракта между 26-летним Черных и бело-голубыми не сообщается. По информации ТАСС, "Динамо" заплатило за игрока 400 тысяч евро, а срок соглашения литовского футболиста с клубом рассчитан на три года.

"Приобретение Черных позволяет нам решить сразу несколько задач, - сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев. - Во-первых, мы закрываем позиции, которые все же считаются у нас проблемными, в первую очередь я говорю о флангах полузащиты, на обоих из них наш новичок может сыграть. Во-вторых, универсализм Федора поможет нам усилить конкуренцию в команде. Мы удовлетворены тем, что нам удалось подписать Черных, тем более мы были далеко не одни в стремлении сделать это, работа по укреплению состава "Динамо" продолжается".

Черных стал третьим новичком бело-голубых в зимнее трансферное окно. 18 января в команду из "Тосно" перешел форвард Евгений Марков. 21 января "Динамо" объявило о подписании контракта с футболистом немецкого "Кельна" и сборной России защитником Константином Раушем.

Последним клубом Черных был польская "Ягеллония". За сборную Литвы он провел 35 матчей и забил 8 голов.