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Лыжник Петухов будет смотреть ОИ, чтобы поддержать допущенных к старту россиян

Спорт
26 января, 15:33 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 26, января. /ТАСС

Ранее Петухов был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх по подозрению в нарушении антидопинговых правил

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Российский лыжник Алексей Петухов

Российский лыжник Алексей Петухов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов, которого Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх, будет смотреть предстоящую Олимпиаду в Пхёнчхане, чтобы поддержать допущенных к старту соотечественников. Об этом он сообщил журналистам в Женеве, где в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает его апелляцию на решение МОК.

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В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно МОК от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В числе отстраненных лыжников, помимо Петухова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание.

"Думаю, буду следить за Олимпиадой, потому что это мое любимое дело, и я не могу не смотреть. Я хочу болеть за ребят, которые поехали, поддерживать их своей энергетикой", - сказал Петухов.

В лыжных гонках Россию на Олимпиаде представят Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

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