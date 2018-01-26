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Глава ФЛГР Вяльбе готова поехать на Олимпиаду в качестве зрителя

Спорт
26 января, 16:02 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 26, января. /ТАСС

Глава ФЛГР сообщила, что у нее вряд ли получится посетить Игры в качестве чиновника

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной страны по лыжным гонкам Елена Вяльбе готова поехать на предстоящие Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в качестве зрителя. Об этом она заявила ТАСС.

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Международный олимпийский комитет после дисквалификации Олимпийского комитета России опубликовал критерии допуска российских спортсменов и тренеров, которым будут выданы приглашения для участия в Играх в Пхёнчхане. В частности, отмечалось, что их не получат специалисты и члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами. По итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, это решение было оспорено в Спортивном арбитражном суде.

"Не знаю, скорее всего, не поеду", - ответила Вяльбе на вопрос, получится ли у нее посетить Игры в качестве главы федерации и главного тренера сборной.

При этом она утвердительно ответила на вопрос, что готова поехать на Олимпиаду в качестве зрителя.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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