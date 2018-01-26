"Краснодар" проиграл казахстанской "Астане" в товарищеском матче

ТАСС, 26 января. Российский футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:3 проиграл казахстанской "Астане" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

Российский футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:3 проиграл казахстанской "Астане" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

В составе победителей голы забили Сергей Малый (8-я минута) и Марин Томасов (24, 44). У проигравших отличился Виктор Классон (35). "Астана", которая в декабре прошлого года в четвертый раз подряд стала чемпионом Казахстана, 22 января в товарищеской встрече со счетом 3:2 победила московский "Спартак".

В первом матче на сборе в ОАЭ краснодарская команда обыграла узбекистанский "Локомотив" (2:1).

Игрой с "Астаной" "Краснодар" завершил сбор в ОАЭ. Второй сбор команда проведет в испанской Марбелье с 30 января по 10 февраля.