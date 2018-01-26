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Первенство КЧР по горным лыжам соберет в Домбае более 100 спортсменов

Спорт
26 января, 16:06 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 26, января. /ТАСС

Состязания пройдут на склоне горы Мусса-Ачитара, спортсменам в возрасте от 14 до 18 лет предстоит преодолеть трассу в 400-800 метров

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 26 января. /ТАСС/. Свыше 100 спортсменов примут участие в первенстве Карачаево-Черкесии (КЧР) по горным лыжам, которое состоится 28 января в курортном поселке Домбай. Об этом сообщил в пятницу ТАСС президент региональной федерации по горнолыжному спорту Азнаур Хаджичиков.

"Это первое мероприятие, организованное нашей федерацией, которая была создана в конце 2017 года. Соревнования проводятся при поддержке Минспорта КЧР, ожидаем участие 100-150 юных горнолыжников из субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)", - сказал он.

Состязания пройдут на склоне горы Мусса-Ачитара, спортсменам в возрасте от 14 до 18 лет предстоит преодолеть трассу в 400-800 метров.

Собеседник агентства отметил, что по итогам первенства планируется сформировать юношескую сборную КЧР по горным лыжам. "У нас раньше не было сборной команды, хотим ее создать. Намерены активно развивать горнолыжный спорт в республике. В КЧР два курорта, хорошие трассы, будем активно сотрудничать и с республиканской горнолыжной школой в Теберде", - добавил Хаджичиков.

По его словам, сейчас в КЧР регулярно занимаются горнолыжным спортом около 150 ребят.

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