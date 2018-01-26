Искусственное поле: футбол и балет

На первый взгляд, балет - женское дело: нежные лебеди порхают по сцене, между ними бродит одинокий принц, в конце все получают заслуженную порцию аплодисментов. Футбол же прерогатива мужчин: два десятка разгоряченных парней гоняют мяч под свист и рев трибун, ругаются с судьями и валятся в кучу, когда забивают гол. На самом деле, у балета и футбола общего больше, чем кажется.

Специально для Welcome2018 Балетный критик "Ъ" Татьяна Кузнецова подготовила большой спецпроект о месте, которое футбол занимает в истории балетного искусства, и о том, какое отношение к футболу имели такие гранды, как, например, Игорь Моисеев и Дмитрий Шостакович.

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