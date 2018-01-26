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Рижское "Динамо" прервало семиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв "Йокерит"

Спорт
26 января, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Рижане обыграли финский клуб со счетом 4:2

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ТАСС, 26 января. "Йокерит" со счетом 2:4 проиграл рижскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенной шайбами в составе хозяев отметились Олли Палола (32-я минута) и Пекка Йормакка (56). За гостей отличились Оскарс Батня (34), Эмилс Гегерис (55), Микелис Редлихс (59) и Микс Индрашис (60).

"Йокерит" располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 97 очков. Финский клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира. "Динамо" прервало семиматчевую серию поражений и располагается на последнем (13-м) месте с 47 очками, потеряв шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Йокерит" снова сыграет с рижским "Динамо", встреча пройдет в Латвии 28 января.

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