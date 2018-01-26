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Тренер "Атлетико" Симеоне дисквалифицирован за аплодисменты в адрес судьи

Спорт
26 января, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Специалист пропустит три встречи Кубка Испании по футболу

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Диего Симеоне

Диего Симеоне

© EPA/JUANJO MARTIN

ТАСС, 26 января. Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне дисквалифицирован за аплодисменты в адрес судьи матча 1/4 финала Кубка Испании, в котором его команда уступила "Севилье" (1:3) и выбыла из текущего розыгрыша турнира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

47-летний специалист пропустит три матча Кубка Испании - один за недопустимое поведение по ходу встречи с "Севильей" и еще два за саркастические аплодисменты в адрес судьи матча, после того как рефери удалил Симеоне с тренерской скамейки по ходу встречи.

Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году, он приводил клуб из Мадрида к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. Под его руководством мадридская команда победила в Лиге Европы и стала обладателем Суперкубка УЕФА, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Он был признан лучшим тренером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В сентябре 2017 года Симеоне продлил контракт с клубом до июня 2020 года.

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