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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Йовил Таун" в первом матче Алексиса Санчеса

Спорт
27 января, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Манкунианцы вышли в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

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ТАСС, 27 января. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Йовил Таун" со счетом 4:0 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Йовиле.

Мячи забили Маркус Рэшфорд (41-я минута), Андер Эррера (61), Джесси Лингард (89) и Ромелу Лукаку (90).

Чилийский форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, перешедший в текущее трансферное окно из "Арсенала", провел первый официальный матч за манкунианцев. Он появился на поле в стартовом составе и успел отметиться голевой передачей в случае со вторым голом. На 72-й минуте Санчеса заменил Лингард.

Соперник "Манчестер Юнайтед" по матчу 1/8 финала определится в результате жеребьевки.

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