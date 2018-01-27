"Манчестер Юнайтед" разгромил "Йовил Таун" в первом матче Алексиса Санчеса

ТАСС, 27 января. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Йовил Таун" со счетом 4:0 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Йовиле.

Мячи забили Маркус Рэшфорд (41-я минута), Андер Эррера (61), Джесси Лингард (89) и Ромелу Лукаку (90).

Чилийский форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, перешедший в текущее трансферное окно из "Арсенала", провел первый официальный матч за манкунианцев. Он появился на поле в стартовом составе и успел отметиться голевой передачей в случае со вторым голом. На 72-й минуте Санчеса заменил Лингард.

Соперник "Манчестер Юнайтед" по матчу 1/8 финала определится в результате жеребьевки.