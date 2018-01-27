Накамура лидирует после четырех туров на шахматном турнире в Гибралтаре

ТАСС, 27 января. Хикару Накамура из США обыграл шведа Нильса Гранделиуса в четвертом туре шахматного фестиваля в Гибралтаре и единолично возглавил турнирную таблицу.

В турнире принимают участие 15 российских шахматистов. В четвертом туре победы одержали Андрей Есипенко, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Григорий Опарин, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Юрий Горячкин, Анастасия Парамзина; вничью сыграли Александра Горячкина, Михаил Антипов, Сергей Григорянц, Александр Мотылев, Павел Трегубов, Владимир Епишин.

После четырех туров на первом месте без потерь идет Накамура. Есипенко и Антипов находятся в группе из 10 преследователей, отстающих на пол-очка.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.