Руководящий совет Федерации гимнастики США уйдет в отставку в полном составе

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе уйдет в отставку на фоне громкого скандала, связанного с домогательствами и сексуальным насилием по отношению к спортсменкам. Об этом в пятницу сообщила агентству Рейтер представитель федерации Лесли Кинг.

"Федерация гимнастики США подчинится требованиям национального олимпийского комитета", - указала она. Ранее НОК США пригрозил распустить федерацию, если весь ее руководящий совет, состоящий из 21 человека, не уйдет в отставку к следующей среде. До этого пять членов совета, включая его председателя, уже покинули должности.

Поводом для этого послужил скандал, возникший после того, как теперь уже бывшего врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара обвинили в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении спортсменок, включая нескольких олимпийских чемпионок. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности более 150 женщин.

В среду суд приговорил экс-врача к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он в ноябре прошлого года признал вину в домогательствах в отношении нескольких несовершеннолетних девушек. НОК объявил, что проведет расследование всех обстоятельств того, почему Нассару удавалось столь долго скрывать свои злодеяния.

Ранее Нассар также был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.