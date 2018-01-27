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Руководящий совет Федерации гимнастики США уйдет в отставку в полном составе

Спорт
27 января, 3:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, января. /ТАСС

Причиной тому стал скандал, связанный с домогательствами и сексуальным насилием по отношению к спортсменкам

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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Руководящий совет Федерации гимнастики США в полном составе уйдет в отставку на фоне громкого скандала, связанного с домогательствами и сексуальным насилием по отношению к спортсменкам. Об этом в пятницу сообщила агентству Рейтер представитель федерации Лесли Кинг.

"Федерация гимнастики США подчинится требованиям национального олимпийского комитета", - указала она. Ранее НОК США пригрозил распустить федерацию, если весь ее руководящий совет, состоящий из 21 человека, не уйдет в отставку к следующей среде. До этого пять членов совета, включая его председателя, уже покинули должности.

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НОК США проведет расследование дела о домогательствах к спортсменкам

Бывший врач сборной США по гимнастике приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства

Поводом для этого послужил скандал, возникший после того, как теперь уже бывшего врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара обвинили в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении спортсменок, включая нескольких олимпийских чемпионок. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности более 150 женщин.

В среду суд приговорил экс-врача к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он в ноябре прошлого года признал вину в домогательствах в отношении нескольких несовершеннолетних девушек. НОК объявил, что проведет расследование всех обстоятельств того, почему Нассару удавалось столь долго скрывать свои злодеяния.

Ранее Нассар также был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.

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