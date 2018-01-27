МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Гафур Рахимов назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В субботу пост временного исполняющего обязанности президента AIBA покинул Франко Фальчинелли. Об этом он объявил на внеочередном конгрессе AIBA в Дубае (ОАЭ).

20 ноября прошлого года должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин которого стали финансовые проблемы организации. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 4 ноября исполняющим обязанности главы AIBA стал вице-президент Фальчинелли.

Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, который состоится в Москве в ноябре.

С 1998 года Рахимов является членом исполкома AIBA, с 2002 года - вице-президентом данной организации, с 2006 года - исполнительным вице-президентом. С 2001 по 2012 год Рахимов занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана. В 2010 году он был избран президентом Азиатской конфедерации бокса путем голосования членов AIBA, в настоящее время Рахимов занимает пост почетного президента Азиатской конфедерации бокса.