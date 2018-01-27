Тренер: лыжник Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до ОИ

ТАСС, 27 января. Российский лыжник Сергей Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил тренер спортсмена Маркус Крамер, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал приглашение Устюгову для участия в Играх в Пхёнчхане.

"Устюгов потерял мотивацию, задаваясь вопросом, почему он не может поехать на Игры-2018, - заявил Крамер. - Трудно каждый день хорошо и усердно тренироваться, концентрироваться на этом грандиозном мероприятии, олимпийских медалях, при этом понимая, что нет возможности выступить на Играх".

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Также в его активе три серебряные и одна бронзовые медали мировых первенств.