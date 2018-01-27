Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: лыжник Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до ОИ

Спорт
27 января, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Ранее МОК не выдал приглашение российскому спортсмену для участия в Играх в Пхёнчхане

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/LUCIANO SOLERO

ТАСС, 27 января. Российский лыжник Сергей Устюгов потерял мотивацию из-за недопуска до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил тренер спортсмена Маркус Крамер, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал приглашение Устюгову для участия в Играх в Пхёнчхане.

"Устюгов потерял мотивацию, задаваясь вопросом, почему он не может поехать на Игры-2018, - заявил Крамер. - Трудно каждый день хорошо и усердно тренироваться, концентрироваться на этом грандиозном мероприятии, олимпийских медалях, при этом понимая, что нет возможности выступить на Играх".

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Также в его активе три серебряные и одна бронзовые медали мировых первенств.

Смотрите также

Норвежский лыжник Иверсен сожалеет, что на Играх-2018 не удастся соревноваться с Устюговым

Норвежский лыжник Сундбю назвал странной ситуацию с недопуском Устюгова на ОИ-2018

Лыжник Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить недопуск на ОИ-2018

Бах: комиссия МОК имела серьезные основания не включать в список Устюгова, Шипулина и Ана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама