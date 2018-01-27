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Глава Федерации санного спорта России Гарт поедет на ОИ как член исполкома FIL

Спорт
27 января, 13:35 UTC+3 СИГУЛДА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Гарт является членом исполкома FIL c 2014 года, президентом ФССР - с 2012 года

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Глава ФССР Наталия Гарт

Глава ФССР Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт будет присутствовать на Олимпиаде-2018 в качестве официального лица. Как сообщила Гарт ТАСС, она поедет в Южную Корею как член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

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"Я еду на Олимпиаду. Как официальное лицо и член исполкома международной федерации", - отметила Гарт.

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, в свою очередь, не сможет присутствовать на Олимпиаде из-за пожизненной дисквалификации, наложенной на него Международным олимпийским комитетом.

Гарт является членом исполкома FIL c 2014 года, президентом ФССР - с 2012 года.

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