Глава Федерации санного спорта России Гарт поедет на ОИ как член исполкома FIL

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт будет присутствовать на Олимпиаде-2018 в качестве официального лица. Как сообщила Гарт ТАСС, она поедет в Южную Корею как член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

"Я еду на Олимпиаду. Как официальное лицо и член исполкома международной федерации", - отметила Гарт.

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, в свою очередь, не сможет присутствовать на Олимпиаде из-за пожизненной дисквалификации, наложенной на него Международным олимпийским комитетом.

Гарт является членом исполкома FIL c 2014 года, президентом ФССР - с 2012 года.