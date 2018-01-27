МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Роснефть" с февраля 2018 года станет спонсором футбольного клуба "Ангушт" из Назрани на ближайшие пять лет. Об этом ТАСС по телефону сообщил министр спорта Ингушетии Дауд Алхазуров.

"Команда сейчас существует за счет ингушских инвесторов. У нас уже есть договоренность с компанией "Роснефть", что с февраля 2018 года она в течение пяти лет будет спонсировать команду. Компания взяла на себя обязательства финансировать футбольный клуб "Ангушт" на уровне второго дивизиона российского чемпионата по футболу", - рассказал Алхазуров.

По словам министра, задачи по выходу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) перед командой пока не стоит. "Мы найдем другой источник финансирования, тогда будем ставить задачу перехода в высшие лиги", - пояснил собеседник агентства.

"Ангушт" - российский футбольный клуб из города Назрань, основанный в 1993 году. В настоящее время команда выступает в зоне "Юг" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В текущем сезоне клуб занимает 12-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.