Федерация бокса России поддержала выбор Рахимова исполняющим обязанности президента AIBA

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федерация бокса России поддерживает решение Международной ассоциации бокса (AIBA) о назначении Гафура Рахимова на пост временно исполняющего обязанности президента организации. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Франко Фальчинелли объявил об уходе с поста временно исполняющего обязанности президента AIBA, на эту должность был назначен Рахимов.

"Мы поддерживаем это решение", - сказал Кремлев.

20 ноября прошлого года должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин стали финансовые проблемы организации. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, но тогда он ответил отказом. 4 ноября исполняющим обязанности главы AIBA стал вице-президент Фальчинелли.

Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, который состоится в Москве в ноябре.