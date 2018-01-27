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Губернатор: футболист Дзюба стал бы хорошим усилением для тульского "Арсенала"

Спорт
27 января, 14:05 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 27, января. /ТАСС

По словам Алексея Дюмина, "Арсенал" хочет усилиться по некоторым позициям перед весенней частью чемпионата

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

ТУЛА, 27 января. /ТАСС/. Форвард футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба стал бы хорошим усилением для тульского "Арсенала". Такое мнение в разговоре с журналистами высказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее Дзюба по решению тренерского штаба были отправлен в состав "Зенита-2". 22 января ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Дзюба может перейти в тульский "Арсенал" на правах аренды.

"Если это случится, то, конечно, Дзюба станет усилением для "Арсенала". Есть вещи, которые я не могу раскрывать, не могу сказать, на каком уровне сейчас переговоры", - сказал глава региона.

"Дзюба - это высокооплачиваемый футболист, - продолжил губернатор. - Понятно, что таких денег, какие он получал в "Зените", у нас нет. Могу сказать, что дыма без огня не бывает. Вполне возможно, что такие переговоры действительно ведутся".

По словам губернатора, "Арсенал" хочет усилиться по некоторым позициям перед весенней частью чемпионата. "Мы все для этого делаем. Денег не так много, но они заложены", - сказал Дюмин.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года и с того времени становился обладателем Кубка России и дважды - Суперкубка страны. В 22 играх нынешнего сезона форвард забил два мяча.

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Дюмин, Алексей Геннадьевич
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