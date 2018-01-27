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Тульская область отправит в Пхёнчхан самовар и пряники для российских спортсменов

Спорт
27 января, 14:15 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 27, января. /ТАСС

По словам главы региона, в Туле сделали специальную серию пряников в форме сердца с надписью "Россия в моем сердце"

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ТУЛА, 27 января. /ТАСС/. Тульская область отправит на Олимпиаду в Пхёнчхан самовар и пряники для российских спортсменов. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

"Наши олимпийцы сильны поддержкой России. Наши мастера специально сделали большой самовар, чтобы хватило на всю команду. А также мы сделали специальную серию пряников в форме сердца с надписью "Россия в моем сердце". В ближайшее время все это будет отправлено в Олимпийскую деревню", - сказал губернатор.

"Это инициатива всех туляков. Мы прекрасно понимаем, какие сейчас дела обстоят в российском спорте, какой идет прессинг на российский спорт. Мы понимаем, как тяжело нашим спортсменам будет бороться за призовые места. Не исключаю, что будут какие-то провокации в их адрес", - также отметил Дюмин.

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