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Гарт намерена летом баллотироваться в исполком Международной федерации санного спорта

Спорт
27 января, 14:19 дата обновления: 27 января, 15:02 UTC+3 СИГУЛДА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Отчетно-выборный конгресс FIL пройдет с 15 по 16 июня в Братиславе

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Глава ФССР Наталия Гарт

Глава ФССР Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, являющаяся членом исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) с 2014 года, хочет продолжать работу в FIL на этом посту и после летних выборов. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Отчетно-выборный конгресс Международной федерации санного спорта пройдет с 15 по 16 июня в Братиславе. На нем будет выбрано новое руководство организации.

"Если у меня останутся силы и нервы после всех этих предолимпийских передряг, то я буду вновь баллотироваться в исполком Международной федерации", - заметила Гарт.

Гарт также заявила, что она намерена участвовать в ближайших выборах главы ФССР, которые, согласно уставу организации, должны пройти в течение полугода после окончания Олимпиады-2018.

"Я хочу вновь идти на выборы президента Федерации санного спорта России, - заметила Гарт. - Главное, чтоб у меня хватило сил на все после Олимпиады".

Гарт является президентом Федерации санного спорта России с 2012 года.

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