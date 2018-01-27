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Премьер-министр Грузии поздравил сумоиста Тотиносина, выигравшего Кубок императора

Спорт
27 января, 14:33 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Тотиносин стал третьим европейцем, выигравшим этой престижный турнир

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ТБИЛИСИ, 27 января. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил 31-летнего Тотиносина (настоящее имя - Леван Горгадзе) с победой на Кубке императора в Японии. Поздравление главы правительства было обнародовано в субботу.

"Сердечно поздравляю Левана и всю Грузию с этой блестящей победой. Леван - первый грузин и третий европеец, сумевший победить на Кубке императора. Поздравляю тебя, Леван, ты достойный человек", - отмечает премьер-министр.

Как сообщил ТАСС из Токио, грузин Тотиносин (Леван Горгадзе) досрочно выиграл в субботу турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удалось это сделать. За день до окончания турнира Тотиносин имеет 13 побед и одно поражение, что гарантирует ему итоговую победу. Двумя предыдущими европейцами, которым удавалось стать обладателями высшего трофея в мире профессионального сумо, были Котоосю из Болгарии (2008) и Баруто из Эстонии (2012).

Горгадзе родился 13 октября 1987 года в древней столице Грузии - Мцхете (20 км от Тбилиси), с детства он занимался разными видами единоборств. В 16-летнем возрасте Горгадзе стал призером юношеского чемпионата Европы по дзюдо, а через год выиграл молодежное первенство Европы по самбо. Спортсмен познакомился с профессиональным сумо благодаря телевизионным трансляциям.

Горгадзе, которого называют грузинским богатырем, весит более 170 кг при росте 192 см. В высшем дивизионе грузин трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион), а сегодня стал обладателем Большого Императорского Кубка.

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