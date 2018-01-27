Российская саночница Иванова завоевала золото на чемпионате Европы

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. Российская саночница Татьяна Иванова стала первой на чемпионате Европы, который проходит в рамках заключительного этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.

По результатам двух попыток россиянка показала время 1 минута 23,989 секунды.

Немка Натали Гайзенбергер стала второй (отставание 0,087 секунды), итальянка Сандра Робачер заняла третье место (+0,371).

26-летняя россиянка не сможет выступить на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет объявил о пожизненном отстранении Ивановой от Олимпийских игр из-за нарушения антидопинговых правил и аннулировании ее результатов на Играх-2014 в Сочи. Спортсменка завоевала серебро в эстафете вместе с Альбертом Демченко, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.

В воскресенье в Сигулде пройдут командная эстафета и спринт. Спринтерские заезды пойдут в зачет Кубка мира, однако награды чемпионата Европы в этом виде разыграны не будут.