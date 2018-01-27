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Российский биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

Спорт
27 января, 15:38 дата обновления: 27 января, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Еще один россиянин Евгений Гараничев завоевал бронзу

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Александр Логинов

Александр Логинов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 27 января. Россиянин Александр Логинов стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в итальянской Риданне. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 22,1 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

Второе место занял Красимир Анев из Болгарии (отставание 27,6 секунды; 0 промахов), третьим финишировал еще один россиянин Евгений Гараничев (+1.10,7; 3).

Россиянин Дмитрий Малышко стал 19-м (+2.27,3; 5), Юрий Шопин - 20-м (+2.37,5; 2), Петр Пащенко - 21-м (+2.42,0; 4), Эдуард Латыпов - 29-м (+3.49,3; 4).

25-летний Логинов в четвертый раз выиграл золотую медаль чемпионата Европы. На турнире 2017 года он стал первым в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира - 2017 в смешанной эстафете.

Позднее в субботу состоится женская гонка преследования. Чемпионат Европы завершится в воскресенье двумя смешанными эстафетами. "Сегодня получилась сложная гонка, даже по сравнению со спринтом, - приводит его слова пресс-служба Союза биатлонистов России. - Рад, что смог выиграть эту гонку, поздравляю Женю Гараничева с бронзой, а Красимира Анева из Болгарии - с серебром. Спасибо Диме Малышко, что опять помог с лыжами, у меня есть проблемы с инвентарем. Не люблю на это сетовать".

По словам Логинова, гонка получилась сложной.

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