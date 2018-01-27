Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренеры Большаков и Лопухов отстранены от работы со сборной Белоруссии по биатлону

Спорт
27 января, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Специалисты уже пропустили этап Кубка мира в итальянском Антхольце и не будут включены в белорусскую делегацию на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 января. Тренеры мужской сборной Белоруссии по биатлону Василий Большаков и Николай Лопухов отстранены от работы с командой. Об этом сообщает "Беларусь Сегодня".

По информации издания, специалисты уже пропустили этап Кубка мира в итальянском Антхольце и не будут включены в белорусскую делегацию на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Причины отстранения тренеров не называются.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявлял о том, что откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими антидопинговые правила спортсменами.

В сборную Белоруссии Лопухов был приглашен в начале сезона-2017/2018. Ранее он готовил мужскую сборную России к Олимпиаде 2014 года в Сочи в качестве старшего тренера, с 2011 года он являлся тренером команды по функциональной подготовке. В 2013 году биатлонист Александр Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014 года за употребление эритропоэтина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама