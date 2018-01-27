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Патрушев: действия WADA и МОК могут привести к развалу олимпийского движения

Спорт
27 января, 15:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ надеется, что в последующем они одумаются и сделают правильные выводы

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов могут привести к развалу олимпийского движения. Такое мнение высказал журналистам в субботу секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

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"То, что WADA делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу - это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы", - сказал он.

"Насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. WADA вместо спорта занимается политикой", - заявил он.

МОК допустил до Игр 169 атлетов, которые из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России (ОКР), выступят под олимпийским флагом под общим названием Olympic athlete from Russia ("олимпийский атлет из России"). Ранее стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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