Саночница Иванова после победы на ЧЕ заявила, что сделала невозможное

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Татьяна Иванова, победившая на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, считает, что сумела сделать невозможное после того, как практически всю неделю лишена была возможности тренироваться из-за слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом она рассказала журналистам.

По результатам двух попыток россиянка показала время 1 минута 23,989 секунды. Немка Натали Гайзенбергер стала второй (отставание 0,087 секунды), итальянка Сандра Робачер заняла третье место (+0,371).

"Сегодня мне пришлось очень тяжело, - сказала Иванова. - Вчера мне удалось сделать только три тренировочных заезда за целый день. Сегодня я собрала все силы, которые у меня еще остались после всех этих судов, после многих неудач. Мне кажется, что сегодня я сделала невозможное".

"Я безумно рада, что я сумела собраться. Эта медаль для меня не золотая, а платиновая, эта победа была вопреки всем обстоятельствам. Меня все спрашивают здесь, решила ли я все проблемы. Я отвечаю, что нахожусь в ожидании, и в ответ слышу слова поддержки", - добавила

портсменка.Иванова пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах. 25 января CAS заслушал иск Ивановой к МОК.