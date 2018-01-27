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Саночница Иванова после победы на ЧЕ заявила, что сделала невозможное

Спорт
27 января, 16:08 UTC+3 СИГУЛДА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам спортсменки, эта победа была вопреки всем обстоятельствам

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Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

© EPA/Valda Kalnina

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Татьяна Иванова, победившая на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, считает, что сумела сделать невозможное после того, как практически всю неделю лишена была возможности тренироваться из-за слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом она рассказала журналистам.

По результатам двух попыток россиянка показала время 1 минута 23,989 секунды. Немка Натали Гайзенбергер стала второй (отставание 0,087 секунды), итальянка Сандра Робачер заняла третье место (+0,371).

"Сегодня мне пришлось очень тяжело, - сказала Иванова. - Вчера мне удалось сделать только три тренировочных заезда за целый день. Сегодня я собрала все силы, которые у меня еще остались после всех этих судов, после многих неудач. Мне кажется, что сегодня я сделала невозможное".

"Я безумно рада, что я сумела собраться. Эта медаль для меня не золотая, а платиновая, эта победа была вопреки всем обстоятельствам. Меня все спрашивают здесь, решила ли я все проблемы. Я отвечаю, что нахожусь в ожидании, и в ответ слышу слова поддержки", - добавила

портсменка.Иванова пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах. 25 января CAS заслушал иск Ивановой к МОК.

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