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Зубков: российские бобслеисты и скелетонисты нацелены на достойный результат на ОИ

Спорт
27 января, 16:17 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 27, января. /ТАСС

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане

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ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Российские бобслеисты и скелетонисты нацелены на достойный результат на предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Допуск к Играм, которые пройдут с 9 по 25 февраля, получили бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева, скелетонисты Никита Трегубов, Владислав Марченков.

"Все, кто поедет, будут делать работу, направленную на то, чтобы наша команда достойно выступила на Олимпийских играх", - сказал Зубков, который отлучен Международным олимпийскими комитетом от участия в Играх по причине допинговых нарушений на Олимпиаде в Сочи.

В субботу Спортивный арбитражный суд рассматривает его апелляцию на это решение.

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