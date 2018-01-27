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Саночница Иванова заявила, что не думает о завершении карьеры

Спорт
27 января, 16:30 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 27, января. /ТАСС

В субботу россиянка победила на чемпионате Европы

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Татьяна Иванова

Татьяна Иванова

© EPA/YURI KOCHETKOV

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, одержавшая победу на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, пока не думает о завершении спортивной карьеры, и надеется, что с нее снимут пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Об этом Иванова заявила журналистам.

Международный олимпийский комитет в конце декабря вынес решение о пожизненном запрете Татьяне Ивановой выступать на Олимпиадах на основании показаний бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Иванова подала апелляцию на это решение МОК в Спортивный арбитражный суд, который на следующей неделе должен вынести свой вердикт.

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На вопрос корреспондента ТАСС, не собирается ли она уходить из спорта в случае неучастия в Олимпиаде, Иванова ответила: "Ничего. Мы еще повоюем".

Спортсменка также отметила, что не будет смотреть олимпийские соревнования , если ее в итоге не допустят до выступления. "Я не знаю пока, буду ли смотреть соревнования саночников на Играх в Южной Корее в случае, если меня в итоге до них не допустят, - призналась Иванова. - Всю остальную так называемую Олимпиаду я точно смотреть не буду, но наших спортсменов поддержать очень хочется. Катя Батурина отобралась, я очень хочу, чтоб наши в эстафете очень хорошо выступили, но в качестве "олимпийских атлетов из России" всем нелегко там придется".

"Главное сейчас, чтобы с нас сняли пожизненный запрет. Для меня участие в чемпионатах мира и этапах Кубка мира не является пределом моей карьеры. Все мы ждем, что нас оправдают", - призналась спортсменка.

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