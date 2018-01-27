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Россиянки Назарук и Шабалина завоевали серебро на молодежном ЧМ по бобслею

Спорт
27 января, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Первое место занял немецкий экипаж Лаура Нольте/Лавиния Питтшафт

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ТАСС, 27 января. Российские бобслеистки Полина Назарук и Виктория Шабалина стали вторыми на молодежном чемпионате мира (для спортсменов не старше 23 лет) в соревнованиях экипажей-двоек. Турнир проходит в швейцарском Санкт-Морице.

Россиянки на 0,17 секунды отстали от победительниц. Первое место занял немецкий экипаж Лаура Нольте/Лавиния Питтшафт, по сумме двух попыток показавшие результат 2 минуты 18,77 секунды. Третье место заняли китайские спортсменки Ин Цин/Хэ Синьи (+0,54).

Россиянки Любовь Черных и Юлия Беломестных заняли четвертое место (+0,57).

Молодежный чемпионат мира в Санкт-Морице продолжится в воскресенье соревнованиями бобов-четверок.

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