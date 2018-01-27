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Торжественные проводы на ОИ фигуристок Медведевой и Загитовой прошли в "Самбо-70"

Спорт
27 января, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Российские фигуристы в субботу вылетают на предолимпийский сбор в Японию

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Евгения Медведева, тренер Этери Тутберидзе и Алина Загитова (слева направо)

Евгения Медведева, тренер Этери Тутберидзе и Алина Загитова (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Призеры Игр в Рио-де-Жанейро гимнастки Мария Пасека, Седа Тутхалян и Дарья Спиридонова передали медальную эстафету фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой, которые примут участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Торжественные проводы спортсменок на Игры прошли на катке "Хрустальный" центра спорта и образования "Самбо-70", который представляют фигуристки.

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"Мы гордимся дружной семьей "Самбо-70", бережем атмосферу и ценим взаимовыручку нашей команды, которые являются залогом успеха. И наши спортсмены неизменно подтверждают - на них можно рассчитывать, они не подведут, - подчеркнул в беседе с ТАСС генеральный директор "Самбо-70" Ренат Лайшев. - Сегодняшние проводы - своего рода передача олимпийской эстафеты воспитанницам отделения "Хрустальный" - Медведевой и Загитовой".

"Гимнастки Пасека, Тутхалян и Спиридонова из нашего отделения "Олимпия" завоевали медали в Рио-де-Жанейро в очень непростых условиях, - сказал Лайшев. - Не проще будет нашим девочкам и на Играх в Пхёнчхане. Мы верим в них, в их мастерство, их характер. Вся школа "Самбо-70" будет болеть за них и всю российскую команду, которой предстоит выступить на Олимпиаде в Южной Корее".

Российские фигуристы в субботу вылетают на предолимпийский сбор в Японию. Спортсмены будут готовиться к Олимпиаде в двух городах: представители парного катания - в Фукуоке, остальные - в Ниигате. Олимпиада в Пхёнчхане стартует 9 февраля.

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