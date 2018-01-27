Гарт: саночница Иванова имеет сумасшедший настрой на победу как в суде, так и трассе

СИГУЛДА /Латвия/, 27 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Татьяна Иванова после слушания апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) обладает сейчас сумасшедшим настроем на победу как в суде, так и на трассе. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце декабря прошлого года вынес решение о пожизненном запрете Ивановой выступать на Олимпиадах на основании показаний бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Иванова подала апелляцию на это решение МОК в Спортивный арбитражный суд, который 25 января провел слушания по делу спортсменки. Вернувшись с судебного процесса, который проходил в швейцарской Женеве, Иванова имела только день для совершения тренировочных заездов, но все равно сумела стать на чемпионате Европы в Латвии первой.

"Мы пережили с Татьяной такую сложную неделю, нам пришлось поехать в Женеву и ходить на заседания в Спортивном арбитражном суде, - напомнила Гарт. - Таня испытала очень серьезную психологическую нагрузку, у нее было очень мало тренировочных заездов. Она изначально была не в равных условиях со своими соперницами. Но Иванова сумела собраться, она просто боец, я ей невероятно горжусь".

"Любая медаль в Сигулде после всего пережитого была бы для Татьяны успехом. Но я была уверена в ее победе. У нее сумасшедший настрой сейчас добиться побед как в суде, так и на трассе", - подчеркнула собеседница агентства.

Гарт отметила, что после пожизненной дисквалификации Ивановой со стороны МОК, ее соперницы продолжают хорошо общаться с российской спортсменкой.

"Все наши иностранные коллеги относятся с уважением к тому, как Татьяна с достоинством переживает все эти проблемы и не опускает руки. Мне кажется, что ее еще больше стали уважать", - подытожила глава ФССР.