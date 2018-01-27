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CAS рассмотрел апелляции 39 отстраненных от Олимпиад российских спортсменов

Спорт
27 января, 20:07 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 27, января. /ТАСС

Решения CAS будет озвучивать на протяжении четырех дней начиная с 30 января

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Штаб-квартира CAS в Лозанне

Штаб-квартира CAS в Лозанне

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах и лишены результатов на Играх в Сочи. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, проходили в Женеве с понедельника и завершились в субботу. В последний день рассмотрения апелляции были рассмотрены дела бобслеистов, в числе которых были Александр Зубков и Александр Касьянов. Для участия в заседаниях в Швейцарию также приезжали такие спортсмены, как лыжники Александр Легков, Никита Крюков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, скелетонист Александр Третьяков, конькобежцы Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова.

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Решения CAS будет озвучивать на протяжении четырех дней начиная с 30 января, когда до старта зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане останется полторы недели.

В Женеве впервые дал показания Григорий Родченков - бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, чьи свидетельства легли в основу обвинительных заключений по делам российских спортсменов. При этом участники слушаний не могли видеть лица Родченкова, который участвовал в заседании единожды, присоединившись к нему по видеосвязи. Также на суде был заслушан Ричард Макларен - глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, которая установила, что в России с 2011 по 2015 год существовала система поддержки употребления спортсменами допинга на ведомственном уровне.

В общей сложности дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом, рассмотревшая в течение ноября-декабря прошлого года дела российских участников Игр в Сочи на предмет нарушения ими андидопинговых правил, приняла санкции в отношении 43 спортсменов.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены на более поздний срок, поскольку они уже завершили спортивную карьеру и не претендуют на поездку в Пхёнчхан. Дело еще одного бобслеиста - Максима Белугина - выделено в отдельное производство, поскольку, по неподтвержденной пока информации, при перепроверке допинг-проб с Игр в Сочи только у него нашли запрещенные вещества.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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