Российские гандболисты сыграют с чехами в стыковых матчах отбора ЧМ-2019

ТАСС, 27 января. Мужская сборная России по гандболу сыграет с командой Чехии в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Об этом стало известно в результате жеребьевки, прошедшей в Загребе.

Сборная России выиграла свою отборочную группу, одержав победы во всех шести встречах, что позволило ей выйти в стыковые матчи. Первые стыковые матчи пройдут 9-10 июня, ответные - 12-14 июня.

На чемпионат мира уже отобрались сборные Дании и Германии в качестве стран-хозяек первенства, а также команда Франции, являющаяся действующим чемпионом мира. Соревнования пройдут с 9 по 27 января 2019 года.