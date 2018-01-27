Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские гандболисты сыграют с чехами в стыковых матчах отбора ЧМ-2019

Спорт
27 января, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Первые стыковые матчи пройдут 9-10 июня, ответные - 12-14 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 января. Мужская сборная России по гандболу сыграет с командой Чехии в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Об этом стало известно в результате жеребьевки, прошедшей в Загребе.

Сборная России выиграла свою отборочную группу, одержав победы во всех шести встречах, что позволило ей выйти в стыковые матчи. Первые стыковые матчи пройдут 9-10 июня, ответные - 12-14 июня.

На чемпионат мира уже отобрались сборные Дании и Германии в качестве стран-хозяек первенства, а также команда Франции, являющаяся действующим чемпионом мира. Соревнования пройдут с 9 по 27 января 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
Санкции США в отношении России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама