Российские фигуристы вылетели на заключительный предолимпийский сбор в Японию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские фигуристы в субботу вылетели в Японию, где проведут заключительный сбор перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Фигуристы вылетели в Токио, откуда разъедутся в Фукуоку и Ниигату, - рассказал Горшков. - В Фукуоке будут работать спортивные пары, остальные - в Ниигате. На Игры в Пхёнчхан сборная отправится уже из Токио".

На сбор отправились Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на Игры-2018 Ксении Столбовой, выступающей в парном катании с Федором Климовым, а также Ивану Букину, который выступает в танцах на льду в паре с Александрой Степановой. Обе пары приняли решение не лететь на сбор и будут готовиться к мартовскому чемпионату мира, который пройдет в Милане.