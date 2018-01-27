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Российские фигуристы вылетели на заключительный предолимпийский сбор в Японию

Спорт
27 января, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Сборы пройдут в двух японских городах - в Фукуоке будут тренироваться спортивные пары, а в Ниигате - все остальные

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские фигуристы в субботу вылетели в Японию, где проведут заключительный сбор перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Фигуристы вылетели в Токио, откуда разъедутся в Фукуоку и Ниигату, - рассказал Горшков. - В Фукуоке будут работать спортивные пары, остальные - в Ниигате. На Игры в Пхёнчхан сборная отправится уже из Токио".

На сбор отправились Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов, Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не выдал приглашения на Игры-2018 Ксении Столбовой, выступающей в парном катании с Федором Климовым, а также Ивану Букину, который выступает в танцах на льду в паре с Александрой Степановой. Обе пары приняли решение не лететь на сбор и будут готовиться к мартовскому чемпионату мира, который пройдет в Милане.

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