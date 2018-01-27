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Гандболистки "Лады" проиграли норвежскому "Виперсу" в матче Кубка EHF

Спорт
27 января, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Тольяттинская команда по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице

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ТАСС, 27 января. Российский клуб "Лада" (Тольятти) со счетом 21:30 проиграл норвежскому "Виперсу" в выездном матче четвертого тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женщин.

"Лада" занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав шесть очков. "Виперс" прервал трехматчевую серию поражений и находится на последнем, четвертом месте с 2 очками.

В следующем матче "Виперс" на выезде сыграет с французским "Пари Хэндболом" 3 февраля, "Лада" 4 февраля на выезде встретится с датским "Копенгагеном".

В другом матче турнира российская "Кубань" из Краснодара на выезде уступила румынской "Крайове" со счетом 24:30.

Кубок EHF является вторым по значимости европейским гандбольным турниром после Лиги чемпионов.

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