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Мещеряков: возвращение трех травмированных игроков - уже усиление для "Локомотива"

Спорт
27 января, 20:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам председателя совета директоров клуба, сейчас "Локомотиву" важно сохранить командную химию

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Возвращение в общую группу трех травмированных игроков футбольного клуба "Локомотив" уже является для команды усилением. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Ранее от травм восстановились вратарь Маринато Гильерме, защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари.

"Мы уже усилились - вернулись три травмированных игрока. Сейчас нам главное - сохранить командную химию, которая на отличном уровне. Не думать о чемпионстве, а продолжать так же работать и играть", - подчеркнул Мещеряков.

Одними из лидеров команды являются полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, которыми часто интересуются другие клубы. "Не думаю, что у них [Миранчуков] есть повод куда-то уходить. Они - наши воспитанники, играют в основной команде, им доверяет тренер и их приглашают в сборную, им в удовольствие выступать за "Локомотив". Зачем искать добра от добра?", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что миланский "Интер" хочет приобрести полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша. "Лично я не получал предложений и не слышал ни о чем конкретном. А если так - то все разговоры о его переходе из разряда сплетен", - отметил глава совета директоров.

"Локомотив" проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Первый матч "весенней" части сезона железнодорожники проведут 15 февраля против французской "Ниццы" на выезде в 1/16 финала Лиги Европы. Чемпионат России, в турнирной таблице которого "Локомотив" лидирует, возобновится для красно-зеленых 4 марта домашней игрой против "Спартака".

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